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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

عمرو بصيلة: التعليم الفني يواكب سوق العمل

صدى البلد

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن التعليم الفني هو القطاع الأكبر في التعليم الثانوي لمصر، منوها إلى ان عدد الطلاب به يصل إلى 2,03 مليون طالب موزعين على 2200 مدرسة.

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ونوه "بصيلة"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، بأن عدد مدارس التكنولوجية التطبيقية وصل إلى 52 مدرسة حيث كانت بدايتها عام 2018 بـ 3 مدارس، موضحا أن الظروف الاقتصادية والعالمية قد أثرت بالسلب على انتشار هذه المدارس، وذلك لارتباطها واعتمادها على الشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص. 

وأوضح "بصيلة"، أن الوصول إلى 52 مدرسة خلال 4 سنوات فهو مؤشر جيد وأمر لا بأس به، مضيفا ان التعليم الفني في الفترة الماضية كان يواجه مشكلتين أساسيين، أولهما أن الطالب يتخرج من المدرسة و لا يحصل على وظيفة مناسبة، نظرا لأن نوعية الدراسة كانت لا تلبي احتياجات سوق العمل، و ثاني مشكلة هي توقف مستقبل الطالب على الدراسة التي يتعلمها فقط.

ولفت إلى أن حل هذه المشكلتين في الإستراتيجية التي تم وضعها بالوزارة منذ عام 2018، القائمة على تطوير المناهج بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المناهج على المنهجية الجديدة التي تطبق عالميا و هي "منهجية الجدارات" و التي أتاحت الفرصة للخريجين بالإلتحاق إلى سوق العمل بطريقة مباشرة .

التعليم التعليم الفني سوق العمل عمرو بصيلة اخبار التوك شو

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