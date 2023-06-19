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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: المنتج المصري له قبول عام في الأسواق الخارجية

صدى البلد

 

قال محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إن الصادرات المصرية تنقسم إلى بترولية وسلعية، والمستهدف حاليا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، وذلك كان أمر صعب ولكن الجهود المبذولة خلال الفترات السابقة جعلتنا في الطريق الصحيح للوصول إلى هذا الرقم.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن العام الماضي تخطينا ٥٠ مليار دولار من الصادرات المصرية، و٣٣ مليار منهم من الصادرات السلعية بما يعكس اتجاه الاقتصاد المصري نحو زيادة الإنتاج، موضحا أن المنتج المصري أصبح ذو ميزة تنافسية مرتفعة بعد الالتزام بضوابط الجودة العالمية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المنتج المصري له قبول عام في الأسواق الخارجية ونفاذية بما يؤدي لزيادة الصادرات حوالي ٤٦%، مشيرا إلى أن هذه التطورات تمثل أكبر داعم للصناعة المصرية، خاصة مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتسهيل على المصنعين مثل مبادرة رد الأعباء المتأخرة للمصدرين مما خلق حالة من الرواج والتشجيع على زيادة التصنيع.

الأسواق الخارجية استاذ اقتصاد الإقتصاد المصرى الجهود المبذوله البهواشي

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