| أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-6-2023

يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية في العالم ومنها مصر، يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.



ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .



سعر الذهب دون مصنعية

عيار 24 الأعلى سعرا



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2554جنيه .

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 2341 جنيه .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2235جنيه .

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1916جنيها .

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو 1940 جنيها.



عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم الثلاثاء نحو 1277جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الثلاثاء نحو 17880 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2.5 مليون جنيه.

سعر أوقية الذهب

استقر سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 1959 دولار

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.