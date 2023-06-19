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رئيس التحرير
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الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول  أخر مستجدات أسعار الذهب والدولار، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-6-2023 من جديد، لتسجل مستويات متدنية مقارنة بأسعار الأمس الأحد وأمس الأول السبت، إذ يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 600 جنيه، إذ سجل اليوم بحد أدنى 2,225 جنيها بعدما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع قبل أن يسقط بقوة بعد قرار الحكومة الخاص بواردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج.

سعر جرام الذهب عيار 21، محل اهتمام الكثيرين خاصة في المناسبات المختلفة والتي تكثر أيام العيد، والذي تراجع بقوة من ذروة الارتفاع وهي ما يزيد على 2800 جنيه ليسجل اليوم نحو 2225 جنيها، بتراجع نحو 600 جنيه.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو…

اسعار الذهب اليوم الدولار سعر جرام الذهب عيار 21 تسنيم خيري

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