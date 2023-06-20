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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب يفتتح عددا من المشروعات الرياضية ببئر العبد.. تفاصيل

وزير الشباب يفتتح
وزير الشباب يفتتح عدد من المشروعات ببءر العبد

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبًا عن المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، عددا من المشروعات الرياضية في قرى  مركز ومدينة بئر العبد.

وقد  افتتح وزير الشباب والرياضة ، نادي 6 أكتوبر في رمانة وافتتاح وتفقد الانشاءات في مركز شباب سالم الهرش بإدارة شباب رمانة،  وافتتاح ملعب مركز شباب الشهيد أحمد منسي وملعب مركز شباب بئر العبد في مدينة بئر العبد.
 

 

المبادرات الشبابية :

 

وأكد وزير الشباب والرياضة علي اهتمام القيادة بمحافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، فضلًا عن تنفيذ عدد من المبادرات الشبابية والرياضية في مختلف مراكز الشباب بالمحافظة.


بدوره أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي افتتاح عدد من المشروعات الأخرى في قطاع الرياضة في مدينة العريش منها افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمقر نادي قادرون باختلاف بالعريش، والذي جري انشاءه بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.


بدوره أكد أيهاب حسن عبد الوهاب مدير عامن الشباب والرياضة في شمال سيناء، إلي إقامة مارثون الرياضة من اجل التنمية بالعريش، وتفقد معرض المشغولات اليدوية للفتاة وتمكين المرأة.

 

وافتتاح بطولة اتحاد الرياضات الترفيهية في الدومينو والطاولة والمؤهلة لبطولة العالم، والعروض الاستعراضية والشعبية بحضور وزير الشباب والرياضة.

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بئر العبد الشباب المشروعات الرياضية قرى

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