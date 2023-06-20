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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد بنزيما وكانتي.. اتحاد جدة يتحرك لحسم صفقة عالمية جديدة

سون ومحمد صلاح
سون ومحمد صلاح

يستهدف نادي اتحاد جدة السعودي، حسم صفقة عالمية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن نادي اتحاد جدة يستعد لتقديم عرضا لنادي توتنهام الإنجليزي بقيمة 60 مليون يورو، لضم  لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولفتت أن ناد اتحاد جدة عرض على النجم الكوري الجنوبي عقدا لمدة 4  مواسم ، براتب سنوي 30 مليون يورو.

وأشارت أن نادي توتنهام قد يرفض عرض اتحاد جدة باعتبار سون هيونج مين أحد أهم نجوم الفريق ولا غنى عنه في تشكيلة السبيرز.

يذكر أن نادي اتحاد جدة تعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال الصيف الحالي، كما حصل على توقيع نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي في صفقة انتقال حر، وفقا لتقارير صحفية.

اتحاد جدة توتنهام سون بنزيما كانتي

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