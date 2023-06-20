السجن المشدد 5 سنوات لشخص لاتجاره في الحشيش بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شخص بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنية لحيازته لكمية من جوهر الحشيش المخدر بقرية الزاوية بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود عبد المحسن .

تعود وقائع القضية رقم 19793 لسنة 2022 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط بقيام " عنتر . ا . ب " مقيم قرية الزاوية بالاتجار في المواد المخدرة بأحد المقاهي بالقرية .

وبتقنين الإجراءات قاد مفتش منطقة أسيوط لمكافحة المخدرات قوة من الشرطة بعد تأكد تواجد المتهم على الكافية لمزاولة نشاطه وحال وصول القوة إلى الكافية شاهدهم المتهم ولاذا بالفرار الى داخل الكافية والقفز من شباك بداخل الكافية إلى احد الشوارع المجاورة فلاحقته القوة وتمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله عدد 2 طربه لجوهر الحشيش المخدر وسلاح ابيض ومبلغ مالي ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار .