سلاح ومخدرات .. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البلينا.

وأسفرت جهودها عن ضبط (12) قضية سلاح نارى بمضبوطات (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – طبنجة – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (12 متهم لثلاثة منهم معلومات جنائية) .

كما تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (179) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .