بنادق آلية وخرطوش.. ضبط 44 قطعة سلاح بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى (مركز شرطة صدفا – قسم شرطة أبو تيج) .

أسفرت جهودها عن ضبط (44) قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 41 متهم " لعدد 30 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (12) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (12متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية") وتم تنفيذ (487) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.