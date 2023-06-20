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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة بولندية: سوء تقدير من زيلينسكي ينذر بانهيار أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكرت صحيفة “ميل بولسكا” البولندية، أن رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التوقيع على معاهدة اسطنبول مع موسكو سيكلف حياة الآلاف من الأوكرانيين.

وأوضحت الصحيفة أنه "برفضه اتفاقية اسطنبول، تحمل زيلينسكي مسؤولية كبيرة، فقد قام، كلاعب بوكر، برهان كبير: النصر أو الموت. أسوأ شيء هو أننا نتحدث عن وفاة الآلاف من الأوكرانيين العاديين".

وأضافت: “ارتكب الزعيم الأوكراني خطأ فادحا باتباع تعليمات الغرب، الذي لا يهتم بمصير الأوكرانيين، ورفض خطة روسيا لحل النزاع”.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيكون له عواقب وخيمة على أوكرانيا وشعبها.

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وأوضحت أن "هناك شيء واحد مؤكد.. أنه ربما كانت الفرصة الأخيرة لوقف الصراع وإنقاذ حياة الآلاف من الناس”.

وفي وقت سابق، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد المصداقية تماما في فولوديمير زيلينسكي من خلال إظهار اتفاقية اسطنبول مع كييف بالأحرف الأولى في عام 2022.

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