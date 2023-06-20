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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 أخرين في هجوم على شمال رام الله

مقتل 4 إسرائيليين
مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 أخرين

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بمقُتل 4 إسرائيلين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء، في هجوم إطلاق نار على محطة وقود ومطعم بالقرب من مستوطنة عيلي شمال رام الله.

وقالت فرق نجمة داود الحمراء التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث ، انها تقدم العلاج الطبي لإثنين من المصابين بجروح خطيرة واثنان في حالة خفيفة ومتوسطة وتم نقلهم إلى مستشفيات شعاري تسيديك وبلينسون.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان وتجري ملاحقته، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".

وأغلقت قوات الاحتلال شارع رقم 60 في كلا الاتجاهين، وأصدرت تحذيرات لمستوطني "عيلي" وطالبتهم بالامتناع عن مغادرة المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب، في ظل الشبهات التي تشير إلى أن أحد منفذي العملية تسلل إلى المستوطنة.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال، في بيان، مخاطبة المستوطنين في "عيلي"، "لا تغادروا المنازل حتى تتلقى إخطارا بنهاية الحدث. الحركة في المنطقة محظورة والدخول إليها محظور حتى إشعار آخر".

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