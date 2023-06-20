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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. انطلاق بطولة ريبل للكيك بوكسينج بمشاركة 230 لاعبا

صدى البلد

تنطلق غدا الأربعاء بطولة ريبل للكيك بوكسينج بمشاركة 230 لاعبا من الرجال والسيدات، تحت رعاية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح.

وتقام فعاليات البطولة بنادى بلاك بول بالتجمع الخامس خلال الفترة من 21 يونيو إلى 24 من نفس الشهر.


وأكد أحمد نصرت مدير البطولة، أن البطولة سيشارك فيها رجال وسيدات من أشهر اللاعبين المصريين الحاصلين على بطولات دولية محلية.


وأضاف نصرت، أن من أبرز اللاعبين الدوليين المشاركين في البطولة محمود جمال الحاصل على العديد من البطولات الدولية، بالإضافة إلى أنور السهيلي وأحمد إسماعيل ماندو وعبدالله ماندو وإسلام فتحي وعبد المنعم الهلالي ويوسف توفيق وعبد الرحمن حواش وبسمة أحمد و منه عبدالله ولجين رضا وهاجر هدهد.

ووجه نصرت الشكر إلى الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ونادى بلاك بول على دعمهما لإنجاح هذا الحدث للارتقاء برياضة الكيك بوكسينج.

واختتم نصرت تصريحاته مؤكدا أنه يسعى لتكون بطولة ريبل واحدة من أقوى البطولات للكيك بوكسينج خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد رائف الرئيس التنفيذي لنادى بلاك بول، أن النادي حريص دائما على استضافة مثل هذه الأحداث التي من شأنها الارتقاء بالرياضة المصرية.

وواصل رائف أن استضافة هذا الحدث ليس جديد على النادي الذي سبق واستضاف عديد من الأحداث الرياضية منها عدد كبير من البطولات الدولية  للاسكواش.

أحمد إسماعيل البطولات الدولية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الاتحاد المصري

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