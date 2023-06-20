برلماني: توطين الصناعة يخفف الضغط علي الموازنة العامة للدولة .. فيديو

أكد النائب مصطفي سالم، ممثل حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم الاتجاه نحو توطين الصناعات من اجل عدم الضغط علي الموازنه وتوفير العملات الصعبه بالدولة، موضحًا أن السياسة المالية تمثل عمود الخيمة في المشهد الاقتصادي.



وأضاف “سالم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر فضائية “الحياة” أن الحكومة وقفت بشكل متوازن في وجه الأزمات التي جاءت متلاحقة.

سعر الصرف

أشار “ممثل حزب مستقبل وطن ” إلى أن تراجع سعر صرف الجنيه أدى إلى مزيد من التكلفة في الاستيراد للسلع الأساسية، وزيادة التضخم بشكل كبير ليتجاوز 40% وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للمواطن المصري.

ونوه إلى أنه ينبغي أن تتخذ الحكومة حزمة من القرارات تستهدف تحفيز الاستثمار الذي يتوقع أن تستغرق وقتا حتى تتحقق أهدافه، وتوفير تمويله .



