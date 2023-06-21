كيف أنشأت أوكرانيا جيشها من الطائرات بدون طيار وقادتها لمواجهة روسيا؟.. تفاصيل كاملة وكشف لدور الصين الكبير مع كييف

أصبحت الطائرات بدون طيار، هي الذاع الطويل لهجمات الجيش الأوكراني داخل الأراضي الروسية، وأصبحت عالمة فارقة في الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية بين جيشها والجيش الروسي، فكلا الطرفين توسع في استخدام تلك النوع من الطائرات لتقليل الخسائر في الأرواح، ولكن في ظل معرفة مصدر الطائرات الروسية، والتي تعتمد على تصنيعها الخاص، وكذلك الطائرات الإيرانية، يكون التسائل الطبيعي كيف أنشأن أوكراونيا جيش الطائرات بدون طيار الخاص بها؟.

ففي الأراضي الزراعية المترامية الأطراف جنوب كييف ، حيث بدأت أزهار عباد الشمس في الظهور ، اجتمع مجتمع الطائرات بدون طيار في أوكرانيا لإظهار كيف يطور الجيش ما هو بالفعل أحد أكثر أسلحته فعالية في الحرب، فتلك الطائرات تطن في كل اتجاه في يوم صيفي قائظ ، كما لو أن شخصًا ما طعن عش الدبابير، وهذا هو بالضبط ما يحاول جيش الطائرات بدون طيار الأوكراني خلقه، وفي تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، نرصد فيه تلك التجربة التي خاضتها أوكرانيا لتوفير سلاحها.

قوة عسكرية كبيرة

وفقا لما جاء بالصحيفة الأمريكية، فقد تحولت جهود الجيش والحكومة والجماعات الخاصة، لتوفير جيش من الطائرات بدون طيار لتصبح قوة عسكرية كبيرة، وقد جند الممثل مارك هاميل ، من ستار وورز الشهرة، كمتحدث باسم ، فضلا عن سفراء المشاهير الآخرين، حيث يقود الجهد العام نائب رئيس الوزراء ميخايلو فيدوروف البالغ من العمر 32 عامًا، وقال فيدوروف: "من أجل الانتصار في هذه الحرب التكنولوجية سريعة الخطى ، تحتاج الحكومة إلى التفكير والعمل كشركة تكنولوجية ، لتكون رشيقة ، وتتخذ قرارات سريعة وتتحرك بشكل أسرع".

وهكذا تحدث المسئول الأوكراني إلى تجمع ضم مستخدمي الطائرات بدون طيار الأوكرانيين والمجموعات الخاصة التي تدرب القوات الأوكرانية على أن تصبح طيارين للطائرات بدون طيار، وبالفعل تحقق ما كان يحلم به، ويخطط له، وامتلك الأوكران هذا السلاح بجهود شبابه وشركاته.

سلاح أوكرانيا لمواجهة القوة الجوية الروسية

يمتلك الروس قوة جوية أكبر وأقوى بكثير ، حيث يفوق عدد طائراتهم المقاتلة تلك الموجودة في أوكرانيا بهامش يقدر بـ 10 إلى 1، ولكن حتى الآن، نجح الأوكرانيون في تحييد هذا التهديد بطريقتين رئيسيتين، أولاً، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية العديد من الطائرات المقاتلة الروسية في المراحل الأولى من الحرب لدرجة أن روسيا نادراً ما ترسلها إلى المجال الجوي الأوكراني، ويُعتقد أن لدى روسيا أكثر من 1000 طائرة مقاتلة أوقفتها بشكل أساسي بسبب الخطر على الطائرات والطيارين.

ثانيًا، استخدم الأوكرانيون الطائرات بدون طيار بشكل خلاق للاستطلاع والهجمات، فالطائرات بدون طيار ليس لها مكان بالقرب من القوة النارية للطائرات المقاتلة، ومن ثم، سعت أوكرانيا للحصول على طائرات F-16 الأمريكية منذ بدء الحرب، ولديها الآن تعهدات بأنها ستستقبلها في الأشهر المقبلة، ولكن مع ذلك، سمحت الطائرات بدون طيار لأوكرانيا بمراقبة ومضايقة القوات الروسية بطرق لم تكن ممكنة لولا ذلك.

جهود صناعة عالمية برعاية أوكرانية

ووفقا لما ذكرته صحيفة npr، فإن الكثير من الحديث الحالي عن الأسلحة، يركز على السلع باهظة الثمن التي تشحنها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى إلى أوكرانيا، ومنها خزانات أربعين طنا، وبنادق مدفعية ضخمة، وأنظمة ضخمة مضادة للطائرات، ولكن الأوكرانيين يقاتلون بشكل فعال بأسلحة صغيرة بما يكفي لحملها في يد واحدة، وبدعم من الحكومة الأوكرانية، قامت مجموعات خاصة بتدريب 10000 على استخدام الطيارات بدون طيار في العام الماضي، وتخطط الآن لتدريب 10.000 آخرين في الأشهر الستة المقبلة، وقال فيدروف: "الطائرات بدون طيار مهمة للغاية بالنسبة لنا، إنها مهمة لميزتنا القتالية ، ولهذا السبب نحن نوسع هذا".

وقد عرض أفراد من جيش الطائرات بدون طيار الأوكراني طائراتهم بدون طيار في حدث جنوب كييف يوم 15 يونيو، وفي ظل قيام روسيا بمواجهة برنامج الطائرات بدون طيار الأوكراني عبر التشويش الإلكتروني، والذي يقطع الإشارة بين مشغلي الطائرات بدون طيار الأوكرانية وطائراتهم بدون طيار، تقول أوكرانيا إنها تعمل على برمجيات لمنع التشويش الروسي.

تدريب مستخدم الطائرات في أسبوع .. وهذا دور الصين

يترأس أنطون فرولوف أحد برامج التدريب الخاصة بالطائرات بدون طيار ، المسمى Raven ، والذي يصنع طيارين عسكريين بدورة تستمر خمسة أيام فقط، ويقول فرولوف: "يمكنك أن تتعلم الطيران في يوم واحد، ولكن عليك أن تطيرها في ظروف صعبة، عليك أن تعرف كيف تعمل الترددات، وكيف يقاتل العدو ضدك"، وقد تلقى الأوكرانيون طائرات بدون طيار عسكرية متطورة من الولايات المتحدة وتركيا، ولكنهم يعتمدون في الغالب على النماذج الصينية الشعبية المصممة للمدنيين، حيث يمكن شراؤها مباشرة من الإنترنت مقابل 2000 دولار أو أقل.

ويستخدم الأوكرانيون الطائرات بدون طيار في المقام الأول للاستطلاع ، وهو أحد الأسباب التي تجعلهم يتقدمون خطوة أو خطوتين على الروس في ساحة المعركة، ولكن الأوكرانيين يزودون الطائرات بدون طيار أيضًا بمخلب لحمل متفجرات صغيرة ، مثل قنبلة يدوية، حيث يمكن إسقاطها بدقة كبيرة في خندق روسي ، أو حتى في الفتحة العلوية المفتوحة للدبابة.

لعبة القط والفأر

في المقابل يقاوم الروس بالتشويش الإلكتروني الذي يقطع الإشارة بين مشغل الطائرات الأوكرانية بدون طيار وطائرته بدون طيار، وقال فرولوف إنها أصبحت مشكلة كبيرة، ففي بداية هذه الحرب، كانت مسافة طيران الطائرة المدنية بدون طيار من خمسة إلى سبعة كيلومترات (ثلاثة إلى أربعة أميال)، ولكن في الوقت الحالي، لدينا كيلومتران فقط (ما يزيد قليلاً عن ميل واحد) بسبب نظام التشويش، وبسبب هذا النظام الذي أصبح أكثر صرامة وأكثر صرامة ضدنا، فالمشغلين الأوكرانيين لا يمكنهم الاحتفاظ بالطائرة بدون طيار إلا لبضع دقائق قبل أن يعثر عليها الروس ويطردونها.

وتقول أوكرانيا ، بدورها ، إنها تعمل على برنامج يمكنه منع التشويش الإلكتروني الروسي، وقد كان استخدام الطائرات بدون طيار الروسية أكثر محدودية وأقل فعالية من أوكرانيا، ففي الأشهر الأخيرة ، اعتمدت روسيا بشكل كبير على طائرات بدون طيار من إيران ، تسمى شاهد، ووفقًا لإحصاء حديث ، أسقطت أوكرانيا أكثر من 900 طائرة من أصل 1200 طائرة بدون طيار تابعة لشركة شاهد أطلقتها روسيا ، بمعدل يزيد عن 75٪.

تحديات الصناعة المحلية

وفي الوقت نفسه ، تحاول أوكرانيا أيضًا زيادة إنتاج الطائرات بدون طيار في الداخل ، والتي لا تزال محدودة، وقال ماكسيم موزيكا ، الذي تصنع شركته طائرة مسيرة هجومية تسمى المعاقب: "الطلب من جيشنا أكبر بكثير من القدرة التصنيعية لأوكرانيا، وحتى الآن، وحتى نهاية العام ، سنكون ممتلئين بالكامل بالأوامر، بينما تسارع أوكرانيا للحصول على أكبر عدد ممكن من الطائرات بدون طيار ، فإن إحدى النتائج هي أن الجيش لديه الآن خليط من الأنظمة.

وقال موزيكا: "إنهم يشترون العشرات من أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار من مختلف الصانعين، فهو كابوس من وجهة نظر الخدمات اللوجستية ، والتدريب ، والاستخدام ، والخدمة، ولكن بطريقة ما ، كان يتم تنفيذ المهمة، وقال إن الأهم من ذلك أن الطائرات بدون طيار تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين، وهي تقوم بأعمال الاستطلاع الخطرة التي كان على القوات القيام بها في الماضي.