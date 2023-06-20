عالم أزهري: أضحية العيد سنة مؤكدة.. وواجبة على المستطيع فقط |فيديو

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن أضحية العيد سنة وليست فرضا، وواجبة عند بعض المذاهب ، والبعض يرى انها سنة مُؤكدة، مشيرا إلى أنه يرى أنها واجبة على القادر المستطيع.

وأضاف “رضا”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يجب على غير القادر أن يستدين من أجل الذبح، متابعا "إذا كان الله أعطى لأهل مكة الهدى أعطانا الأضحية والتكبير ومنحنا الصيام".

وأكمل “الاشتراك في الأضحية من السنن الحميدة عند النبي ، واشتراك سبعة أشخاص في بقرة كبيرة يجوز، والكبش أسرة واحد فقط”.

