بإطلالة من التسعينيات.. نيكول سابا تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

خضعت النجمة اللبنانية نيكول سابا لجلسة تصوير وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت نيكول سابا بإطلالة جذابة وساحرة مقتبسة من ازياء التسعينات.

تفاصيل إطلالة نيكول سابا

وظهرت نيكول سابا بجيب قصير باللون الأسود وبتصميم مميز وجذاب، وتوب كت باللون الأسود واختارت عليهم بوت طويل من الجلد باللون الأسود.

نيكول سابا

وتركت نيكول سابا شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة ويفي أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

نيكول سابا

وأكملت نيكول سابا إطلالتها بوضع بعض اللمسات اللافتة من المكياج، فقد اختارت احمر شفاه باللون البني، مع السموكي ايز باللونين الأسود، وكحل باللون الاسود، مع الماسكرا.

نيكول سابا

وأختارت نيكول سابا بعض الإكسسورات البسيطة والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها لتبرز من أناقتها.