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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يكرم 680 من المقبلين على الزواج

تكريم المقبلين على
تكريم المقبلين على الزواج

نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الثلاثاء احتفالية لتكريم المشاركين في الدورات العشر الأواخر لتأهيل المقبلين على الزواج، وعددهم (680) مشاركًا، ضمن فعاليات وأنشطة برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار أسرة مستقرة = مجتمع آمن، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن تدريب المقبلين على الزواج الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يعد أحد أهم أدوار الأزهر الشريف الوطنية والواقعية والمجتمعية والدينية، الذي يهدف به إلى دعم منظومة الأسرة، والحفاظ عليها وتعزيز استقرارها؛ مشيرًا إلى أن الأسرة هي الكتلة الصلبة في أي مجتمع، لذا كانت الرؤية الاستباقية الواقعية من الأزهر الشريف نحو سلامة تكوين الأسر ونشر وعي صحيح يرتقي بها.


من جانبه أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي ينظمها المركز جاءت ضمن جهود الأزهر الشريف الشاملة وأحد أهم نشاطاته المتنوعة لخدمة قضايا الأسرة المصرية، وأن الأزهر الشريف مهموم بمشاكل المجتمع ويعمل على حلها، وأن دور المركز لا يقتصر على تقديم الفتاوى المنضبطة لجمهور المستفتين؛ بل يؤدي رسالة سامية في مناحي شتى منها التوعوي والعلمي والاجتماعي والإعلامي والديني والإفتائي.


وأوضح الحديدي أن هذه الدورات لا تقدم للمشاركين فيها الفتاوى والمعلومات الدينية فحسب؛ بل تؤهلهم نفسيا ودينيا ومعرفيا، كما تبين كيفية اختيار شريك الحياة، وهي أهم خطوة لاستمرار الحياة الزوجية واستقرارها، مبينًا أن التكريم اليوم يشمل المشاركين في عشر دورات تمت على مدار ثلاثة أشهر، موجهًا الشكر لأعضاء مركز الفتوى، على ما قدموه وبذلوه لنجاح هذه الدورات.


وفي نهاية الحفل حرص الدكتور نظير عياد، والدكتور أسامة الحديدي، على تكريم المشاركين في الدورات العشر، وقدموا لهم شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز الدورات، إضافة إلى مجموعة كتب قيمة من إصدارات مركز الأزهر العالمي الفتوى الإلكترونية.


جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد افتتح دوراته لتأهيل المقبلين على الزواج منذ بدء برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية عام 2018م، وعقد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي ومواجهة التفكك الأسري، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية، استهدف خلالها ما يزيد على 4,7 مليون مواطن.


ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة.

ويتيح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لراغبي الاشتراك في الدورات التسجيل من خلال هاتف رقم: 19906، أو عبر التسجيل على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط من هنا

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الأزهر احتفالية المقبلين على الزواج التوعية الأسرية

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