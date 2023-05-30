ضرورة لإتمام العقد.. خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج

يحتاج الراغبين فى الزواج إلي القيام بمجموعة من الإجراءات والتحضيرات اللازمة والتي من بينها فحوصات ما قبل الزواج والتي تعد من بين الخطوات الهامة التي يجب القيام بها.

فحص المقبلين على الزواج



تهدف مبادرة فحص المقبلين على الزواج ، لحماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب، بالإضافة إلى خفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والأمراض الوراثية .

خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج



وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة القيام بها من أجل إجراء فحص المقبلين على الزواج وتتضمن مايلي :-

- اولا التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

- ثانيا عليك أن تسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.



-فى هذه الخطوة يتن إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

موعد إجراء فحوصات المقبلين على الزواج



يلزم على المقبلين علي الزواج إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل عقد القران بـ6 أشهر وبحد أقصى 14 يومًا كما أنه تصل رسوم استخراج الشهادة إلى 220 جنيهًا، شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة.

المستندات المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج



ويجب على المقبلين على الزواج القيام بتحضير مجموعة مو المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استكمال إجراءات فحص المقبلين على الزواج اولا بالنسبة للمصريين:-

- يحب إحضار بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه.

- يلزم صورة الرقم القومي للطرف الآخر.

وفيما يخص المستندات المطلوبة من غير المصريين يشترط ضرورة

- يلزم تقديم جواز السفر أو وثيقة اللجوء.

- تشمل المستندات المطلوبة صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

- يلزم إحضار صورة شخصية 6/4 بالنسبة للمصريين وغير المصريين عند طباعة الشهادة.