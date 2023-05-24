نائب: إقبال المصريين على مبادرة فحص المقبلين على الزواج دليل على نجاحها

اعتبر النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب الإقبال الكبير من المصريين وغير المصريين على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفحص المقبلين على الزواج بمثابة دليل قاطع على نجاح هذه المبادرة الرئاسية للقضاء على جميع المشكلات التى تواجه المقبلين على الزواج بصفة عامة وفيما يتعلق بالأمراض الوراثية بصفة خاصة.

وأشاد " أمين " فى بيان له أصدره اليوم بنجاح وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الذى يعطى هذا الملف اولوية قصوى بزيادة عدد مراكز العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى 319 مركزًا على مستوى الجمهورية، تحت شعار "100 مليون صحة" موجهاً التحية للقائمين على تنفيذ هذه المبادرة فى إجراء الفحص الطبي لـ 194 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، منذ انطلاقها في 26 من شهر فبراير الماضي.

وقال النائب أشرف أمين إن تطبيق هذه المبادرة على المصريين وغير المصريين يؤكد حرص مصر الكبير على استفادة جميع المواطنين من الأشقاء العرب والافارقة والاجانب من مثل هذه المبادرات الرئاسية ، مشيداً بالوعى الكبير لدى جميع المقبلين على الزواج فى الاقبال على المبادرة حرصاً على مستقبلهم الاسرى.

يذكر أنه يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكد إن).