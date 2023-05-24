المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج .. الأهداف والخطوات

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد أهداف المبادرة الرئاسية لـ فحص المقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية.

وتأتي أهمية المبادرة للتأكد من خلو المقبلين على الزواج من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل، أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، أو انتقالها إلى أطفالهما.

ورصد التقرير أهداف المبادرة، التي انطلقت في 26 فبراير 2023، على النحو التالي:



- تجرى الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

- يتم إجراؤها بغرفة المشورة في الوحدات الصحية.

- يتم مناقشة النتائج في جلسة تتسم بالسرية والخصوصية.

- تهدف للوصول لجيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.

- تستهدف إجراء 12 فحصًا طبيًا غير السارية والأمراض المعدية.

الاستبيان النفسي والصحة الإنجابية

- تشمل فحص فصيلة الدم، والأمراض الوراثية والاستبيان النفسي والصحة الإنجابية.

