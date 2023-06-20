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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يستعرض سياراته الفارهه في أحدث ظهور له

محمد رمضان
محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على الإحتفال بـ نجاح أغنيته الجديدة "come baby come"، والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وشارك محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، استعرض من خلاله سياراته الفارهة، وعلق على الفيديو، قائلا: "ساعة بتتقل و ساعة كدة شابطة"

فيلم هارلي

من ناحية أخرى، يُعرض لـ محمد رمضان في الوقت الحالي في السينمات المصرية فيلم هارلي، ويرصد من خلاله قضية هامة يعاني منها عدد كبير من الشباب وهي تجارة المخدرات، وحققق نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه ضمن سباق أفلام عيد الفطر 2023.

فيلم هارلي ضم عدد كبير من النجوم، أبرزهم: مي عمر، محمود حميدة، حسني شتا، أحمد داش، مي كساب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي أكشن.

 

 

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