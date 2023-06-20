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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه رؤساء المدن بتوزيع سلع تموينية ولحوم بالمجان

فودة خلال زيارته
فودة خلال زيارته مدينة ابو زنيمة

وجه اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء رؤساء المدن بجنوب سيناء بتوزيع سلع تموينيه ولحوم بالمجان علي المواطنين .
وهنأ  محافظ جنوب سيناء مواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو مؤكدا علي ان ذكرى 30 يونيو تترك عظيم الأثر الإيجابي الهام في نفوس المصريين لتحول مصر من حالة الفوضى لحالة الاستقرار والأمن والأمان كما شهدت مصر إنجازات هامة لم يشهدها التاريخ من قبل.

 ووجه المحافظ رؤساء المدن بعقد ندوات توعوية للعاملين والمواطنين، لاستعراض إنجازات 9 سنوات مضت ، بالاضافة للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالعاملين بمجلس مدينة أبو زنيمة اليوم، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام،  واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد،  واللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابوزنيمة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل المدينة.

وأشار محافظ جنوب سيناء أنه سيتم توزيع سلع غذائية ولحوم الأضاحي بالمجان للمواطنين بكافة مدن المحافظة، حيث توفير حتى الآن 30 عجل و10 طن سكر و 10 طن أرز بالإضافة لبونات للسلع الغذائية الأساسية بالمجان.

وقدم ممثلو قبائل ابوزنيمة خلال اللقاء الشكر للمحافظ لكم الخدمات التي قدمت لأهالي المدينة ووديانها وتجمعاتها البدوية شملت شبكات طرق وخطوط مياه وكنرباء، بالإضافة للتجمعات التنموية الشاملة التي توفر الغذاء وفرص العمل لأهالي المحافظة.

وقام المحافظ بتفقد عدد من إدارات مجلس مدينة ابوزنيمة منها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مشيدا بسرعة الأداء في تأدية الخدمة للمواطنين، كما تفقد المحافظ بيت ثقافة أبوزنيمة بمقر مجلس المدينة.

كما  تفقد المحافظ خلال الجولة الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والمحلات التجارية ووجه بتنوع الأنشطة الخدمية لتلك المحلات تخدم قاطني تلك الوحدات ومنع اية أنشطة قد تسبب ازعاج داخل الكتلة السكنية.
وتفقد المحافظ ايضا الشاطئ العام بالمدينة والكورنيش ووجه بالبدء في إنشاء شارع 306 بمختلف الأنشطة لخدمة أهالي المدينة والزائرين.

فودة

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اللواء خالد فودة توزيع المواد الغذائية اللحوم مجانا محافظ جنوب سيناء سلع تموينية عيد الأضحى المبارك ذكرى ثورة 30 يونيو

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