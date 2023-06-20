نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن نادي الجونة تعاقد مع والتر بواليا مهاجم الاهلي بداية من الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "والتر بواليا عاد من الاهلي الي الجونة علي سبيل الاعارة"

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.