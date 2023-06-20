بإطلالة جذابة.. سارة ناجي تستمتع بالإجازة الصيفية

نشرت الفنانة سارة ناجي، صورًا جديدة من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سارة ناجي في الصورة بإطلالة جذابة خلال قضاء إجازتها الصيفية، بإحدى المدن الساحلية، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج ناعم أظهر جمال ملامحها.

وتعتمد "سارة ناجي" على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.

وتعتمد سارة ناجي، على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز الفنانة الشابة برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن انوثتها وجمالها ورشاقتها.

الأزياء والموضة

سارة ناجي فنانة مصرية لها العديد من الأعمال، وتحرص بين الحين والآخر على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر الحسابات الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي.

عملت سارة في مجال الأزياء والموضة، ويعتبر مسلسل "ولاد عابد" أحدث أعمالها الدرامية، كما شاركت في مسلسل مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، وريم البارودى، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.