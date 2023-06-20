حلا شيحة تستعرض جمالها وأناقتها فى أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة داخل منزلها وهي تستعرض أناقتها وجمالها بإطلالة متميزة، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.