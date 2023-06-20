أكثر من مليون شخص.. الجوازات السعودية تعلن عدد الحجاج الذين وصلوا للممكلة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم الثلاثاء، قدوم أكثر من مليون و300 ألف حاجا (1,342,351) خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية أمس الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت مديرية الجوازات السعودية، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,280,240) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57,463) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,648) حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

وعلى جانب آخر، تفقد وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة؛ لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن لموسم الحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وشملت جولة وزير الصحة السعودي مستشفي شرق عرفات، المستشفى الميداني شرق عرفات، المستشفى الميداني عرفات العام، والمهبط، المستشفى الميداني النقابة العامة، مستشفى منى الطوارئ.

وأثنى الجلاجل على الجهود التي تبذلها الكوادر الصحية المكلفة بالعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام سواء في المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة أو داخل مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، أن الجولة تأتي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها ؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لضيوف الرحمن.