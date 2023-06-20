البرتغال تنتصر على أيسلندا بهدف رونالدو في تصفيات يورو 2024

قاد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، منتخب بلاده البرتغال، لفوز صعب على أيسلندا بهدف نظيف، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 89 من متابعة لرأسية زميله جونسالو إيناسيو، ليمنح بلاده نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البرتغال لـ 12 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، فيما تجمد رصيد أيسلندا عند 3 نقاط في المركز الخامس.

وتواجد كريستيانو رونالدو في تشكيل البرتغال، أساسيًا، ليشارك في مباراته الدولية رقم 200، ليصبح أول لاعب يلعب 200 مباراة دولية مع منتخب بلاده

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: بيبي - دانيلو - روبين دياز

خط الوسط: ديوجو دالوت - روبين نيفيز - برونو فيرنانديز - جواو كانسيلو

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو.