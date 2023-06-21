من فرنسا.. سمر يسري تخطف القلوب بإطلالة ملفتة

شاركت الإعلامية سمر يسري جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، من فرنسا وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ”.

وظهرت “سمر يسري” بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان قصير ومكشوف باللون الفوشيا ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.