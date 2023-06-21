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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تتهم الشرطة بقتل زوجها .. مصدر أمني يكشف حقيقة الواقعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى مقطع الفيديو الذى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ادعت خلاله إحدى السيدات قيام الأجهزة الأمنية بقتل زوجها وآخرين بأسيوط.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 الجارى قام شخصان بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص بالطريق العام بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط وأردياه قتيلاً حال استقلالهما مركبة "توك توك".. كما أسفر ذلك عن إصابة شخص آخر وطفلة بطلقات نارية تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

 أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) وتم ضبط أحدهم بالزراعات المتاخمة لمسكنه ببندر ساحل سليم بأسيوط.

و أسفرت التحريات عن اختباء باقى المتهمين بمسكن أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة صدفا وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وحال وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة.

و أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المتهمين بارتكاب الواقعة و3 عناصر إجرامية آخرى (سبق إتهامهم فى قضايا "سلاح نارى ، إطلاق أعيرة نارية ، مخدرات).. وعُثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية – طبنجة - عدد 28 خزينة – عدد "485" طلقة مختلفة الأعيرة – عدد 8 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – كمية من أقراص "التامول" المخدر - مركبة الـ"توك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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