مركز عالمي للتجارة| وزير النقل والمواصلات في زيارة تفقدية للمشروعات بشمال سيناء

استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ، والوفد المرافق، من الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة لسكك حديد مصر.. لتفقد الأعمال المشروعات الخاصة بوزارة النقل .

للوقوف علي نسب التنفيذ علي أرض الواقع ، وذلك استكمالا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء ، لربط مختلف محافظات الجمهورية ببعضها البعض وتسهيل الانتقال السريع ، وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠م.

مركز عالمي للتجارة:

ويأتي هذا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية كي تكون مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وقيام وزارة النقل من خلال مجموعة من الأهداف والإستراتيجيات التي ترتكز علي مجموعة من المحاور والتي تمثل المحور الأول منها خلق ممرات تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي _ الزراعي _ التعديني _ الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة .



حيث بدأت الجولة بالتوجه إلى الطريق المقترح تنفيذه وهو خط سكة حديد يربط بين بئر العبد /العريش /بغداد الحسنه/ نخل/ طابا ثم تم التوجه إلى التجمع التنموي ك ٦١ مركز الحسنة ، وتم عقد مؤتمر اعلامي بالموقع أمام جبل لبني ومصانع الاسمنت

وأكد الوزير خلال جولته أن هذا الخط سيربط أماكن التصنيع بسيناء كمصانع الاسمنت بالعريش ومحاجر الرخام بالحسنه بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد من والي هذه الموانئ.

كما سيحقق الخط ربط موانئ البحر الأحمر ( طابا & نوبيع ) بموانئ البحر المتوسط ( العريش & شرق بورسعيد ) بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة سيناء وربطها بشبكة حديد مصر.

حضر الجولة المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، ومحمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة.