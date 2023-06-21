الأمن يضبط سيدة تركت طفلاً رضيعاً أمام دار رعاية بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور ومقطعى فيديو وثقتهما إحدى كاميرات المُراقبة يتضمن قيام سيدة وبرفقتها شخص يستقلان دراجة نارية بترك طفلة أمام بوابة إحدى دور الأيتام بالقليوبية وفرا هاربين .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 يونيو الجاري تبلغ لقسم شرطة قليوب بالقليوبية من (مديرة دار رعاية للأيتام ، كائنة بمنطقة قليوب بالقليوبية) ، بالعثور على طفلة متروكة أمام الدار محل عملها وبمناظرة الطفلة تبين أنها حديثة الولادة وتبلغ من العمر حوالى يومين ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.