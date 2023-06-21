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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد شكوى مواطن على فيس بوك.. الأمن يداهم مروجى المخدرات ببولاق الدكرور

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً زعم صاحب الحساب (مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة) انتشار مروجى المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنه ، والتمس تكثيف التواجد الأمنى للحد من تلك الظاهرة. 

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور من بينها المنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (433 قضية إتجار بالمواد المخدرة) ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,170 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,80 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 925, 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 495, 11 كيلو جرام – عدد 54003 قرص مخدر – 10 قطع سلاح نارى – 3 محدث صوت – 56 قطعة سلاح أبيض).

 وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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