إعلان حالة التأهب الجوي في وسط وغرب أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق وسط وغرب البلاد، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.

وحسب البيانات المتاحة على الخريطة، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مقاطعات سومي، وبولتافا، وكيروفوهراد، وتشيركاسي، وكييف، وفينيتسا، وجيتومير، وخميلنيتسك، وتشيرنيفيتسي وروفينسك في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس ريزنر، إن التماسك العالي لـ القوات الروسية، مع مراعاة الخبرة السابقة وتحقيق التفوق في العديد من جوانب القتال، فاجأ الجيش الأوكراني.

وحسب صحيفة “فوكس”، أوضح ريزنر، أن “تشكيلات المشاة والدبابات الروسية تظهر تقدما تكتيكيا… بالإضافة إلى ذلك، استولت موسكو على المبادرة في مجال الحرب الإلكترونية”.

وأضاف: "يواجه الأوكرانيون الآن صعوبة في التواصل مع بعضهم البعض ولم يعد بإمكانهم استخدام طائراتهم بدون طيار… كانت مفاجأة غير سارة لأوكرانيا أن الروس أعادوا احتلال هذا المجال".

وأشار ريزنر، إلى عمل الطيران العسكري الروسي، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تخذل أوكرانيا.