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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رصد أصوات.. تطورات جديدة بشأن الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

الغواصة المفقودة
الغواصة المفقودة

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها، برصد موجات صوتية في مياه الأطلسي خلال البحث عن الغواصة السياحية المفقودة تيتان.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مذكرة داخلية لحكومة الولايات المتحدة، أنه تم سماع أصوات ضجيج خلال البحث عن الغواصة تيتان، حيث التقط سونار، موجات صوتية من تحت المياه في شمال المحيط الأطلسي أثناء البحث عن الغواصة التي على متنها 5 أشخاص أثناء الغوص في حطام تيتانيك.

ولم يتضح متى سمع هذا الضجيج الثلاثاء أو متى، بناءً على المذكرة التي حصلت عليها شبكة "سي إن إن".

وأشار تحديث لاحق تم إرساله ليلة الثلاثاء إلى سماع المزيد من الأصوات على الرغم من عدم وصفها بأنها "قرع"، لكنها ستساعد في توجيه فرق الإنقاذ كما تشير أيضًا إلى استمرار الأمل في العثور على ناجين.

ودخلت عمليات البحث عن الغواصة التي اختفت أثناء نقلها ركابا أثرياء في رحلة إلى حطام السفينة (تايتانيك) بالمياه العميقة قبالة ساحل كندا في المحيط الأطلسي يومها الرابع، إذ تسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على الغواصة.

والغواصة "تيتان" مصممة لتبقى تحت المياه لمدة 96 ساعة، مما يعطي الركاب الخمسة على متنها فترة حتى صباح غد الخميس قبل أن ينفد الهواء بداخلها. وكان قائد الغواصة وأربعة أشخاص داخلها في وقت مبكر من يوم الأحد عندما فقدت الاتصال بالسفينة الأم على السطح بعد ساعة و45 دقيقة من انطلاقها في رحلة غوص تستغرق ساعتين.

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