الزمالك يستهدف هداف الدوري النيجيري.. تقارير

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك مهتما بالتعاقد مع إيميكا أوبيوما مهاجم إنييمبا النيجيري، هداف الدوري المحلي هناك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "daily post" النيجيرية، فإن الزمالك يسعى للتعاقد مع اللاعب إيميكا أوبيوما، في الموسم المقبل.

وأوضخ التقرير إلى أن إدارة النادي النيجيري تستهدف الحصول على أكبر عائد مالي من وراء بيع هداف الدوري النيجيري.

وحصد إيميكا أوبيوما على لقب هداف الدوري النيجيري في الموسم الماضي بتسجيله 16 هدفا.

وانضم إيميكا لصفوف إنييمبا في صيف 2021، وسجل معه 24 هدفا خلال 54 مباراة خاضها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.