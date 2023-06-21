الإمارات.. الإفراج عن 988 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ، بالإفراج عن 988 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تأتي مبادرة رئيس الامارات في إطار المبادرات الإنسانية، والتي تستند إلى قيم العفو و التسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية و العقابية فرصة للبدء من جديد، حسبما نقلت وام.

ويحرص محمد بن زايد كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذلك لإدخال السعادة و السرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة للعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.