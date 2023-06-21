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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القومي للحوكمة يعقد برنامجا تدريبيا لموظفي الخدمة المدنية الأفارقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ممثلًا في مركز التنمية الأفريقي وبالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، برنامج تدريبي مكثف -عبر ZOOM- بعنوان "مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في أفريقيا" .

وذلك لعدد من موظفي الخدمة المدنية الأفارقة من دولة ليسوتو من وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والزراعة والتغذية، والأشغال العامة والنقل، والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، وعدد من نظرائهم من الجانب المصري.

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وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ،  إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ودعمًا للجهود المصرية في بناء الكوادر الإفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة أفريقيا 2063. 

من جانبها ، صرحت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي وإدارة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا (تنمية) ، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين بأهمية مؤشرات قياس الأداء وكيفية إدارة الأداء، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للمنظمات، بالإضافة إلى التعرف على أنواع مؤشرات قياس الأداء، ومصادر اختيارها.

ويمثل البرنامج الدفعة الثالثة بعد النجاح الذي حققه في نسخته الأولى والتي قُدمت لموظفي الإدارات المحلية بالدول الأفريقية خلال 2022 باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة ZOOM وبمشاركة 10 من ذوى الهمم من مصر، كما لاقى البرنامج نجاحًا في دفعته الثانية التي قدمها المعهد لطلبة الدراسات العليا الأفارقة المقيدين بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وكذلك للقيادات الإدارية بمكتب التعاون الدولى بالجامعة في فبراير الماضي.

حاضر في البرنامج التدريبي الدكتورة عبير مرسي، والتي لديها خبرة تدريبية لأكثر من 25 عاما بالشركات الدولية ومؤسسات التعليم العالي.

القومي للحوكمة المعهد القومى للحوكمة وزارة التخطيط الخدمة المدنية الأفارقة مركز التنمية الأفريقي

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