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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم عرض أولى حلقات الجزء الثاني من ريفو

ريفو
ريفو

تعرض منصة WATCH IT اليوم  الأربعاء أولي حلقات الجزء الثاني من مسلسلها "ريفو" أحدث أعمالها الأصلية، وذلك بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي، حيث يحمل الجزء الثاني الكثير من المفآجات.

 

 تدور أحداث مسلسل ريفو حول "مريم فخر حسن الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها  المؤلف السينمائي الكبير الراحل "حسن فخر الدين" والذي يجسد دوره الفنان محسن محي الدين  بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينات ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها، وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سراً أخفاه الأب السنوات الماضية.

 

 وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل و والدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة و تساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو.

 

 يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لاعضاء الفرقة الاربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجات جديدة. ويتكون الجزء الثاني من ريفو من عشر حلقات على غرار الجزء الأول، وتذاع كل أربعاء حلقتين على منصة WATCH IT.

 

 

 المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل ، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم و مينا النجار و إيفا وسارة عبدالرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش  وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام. وأطلقت WATCH IT الجزء الأول عملها الأصلي ريفو العام الماضي حيث حقق نجاح وشعبية كبيرة وتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة

WATCH IT منصة WATCH IT ريفو امير عيد ركين سعد

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