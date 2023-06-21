محافظ كفر الشيخ يسلم 29 عقد تقنين للمواطنين.. صور

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 29 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمود رفعت، مسئول لجنة التقنين بالديوان العام، وهيثم ندا، مسئول المنظومة الالكترونية، وبدر حلمي، مدير الشئون القانونية، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، واللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 29 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد العقود التي تم تسليمها للمواطنين 928 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجازاً وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إنهاء عمليات وإجراءات التقنين.



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