الدكاني: 224 ألف مستثمر جديد بالبورصة خلال النصف الأول من العام الجاري

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ، إن البورصة المصرية شهدت رقما قياسية في إعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ بلغت ٢٢٤ ألف مستثمر جديد.

وتوقع الدكاني، في مؤتمر صحفي أن يتم بدء التداول على المشتقات المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف الدكاني ، أن البورصة المصرية حققت صعودا بنحو 21% خلال 6 أشهر متقدمة على مثيلاتها من الأسواق الناشئة في الدول العربية.

وأضاف رئيس البورصة المصرية ، خلال مؤتمر صحفي أن رأس المال السوقي للبورصة تخطى تريليون جنيه خلال العام الجاري بالإضافة إلى ارتفاع قيم التداول الي مليارين و3 مليارات جنيه يوميا ، خلال جلسات التداول.

وأوضح أن إدارة البورصة تولي القطاع الخاص اهتماما أكثر من نظيرتها الحكومية وتم قيد شركة اللوتس وتداول الحاويات وكذلك تم قيد شركتين صغيرتين ، لافتا إلى أن البورصة تهتم بقيد جميع الشركات وليس فقط برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن إدارة البورصة تعمل على زيادة وعي علاقات المستثمرين داخل الشركات المقيدة، مضيفا أن البورصة المصرية أصبحت منصة التقاء المستثمرين في مصر حيث يتم لقاء صناديق استثمار وبعض الشركات بهدف التسويق لهذه الشركات.

وتابع: المؤسسات المحلية ضخت نحو ٢٣ مليار جنيه استثمارات بالبورصة خلال عام مقارنة بـ ٤ مليارات جنيه في الفترة المناظر المناظرة.