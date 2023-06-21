عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوي عن "تجنب المخاطر في بيئة العمل "

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع مديرية العمل بوزارة العمل ندوة توعوية بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل"، وأقيمت الندوة بمركز التدريب الداخلي بشركة الميناء حيث شارك فى تنظيمها الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية.

يأتي ذلك تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها والحفاظ على سلامة المنشآت.

حضر الندوة الدكتور محمد شربي رئيس قطاع السلامة والجودة والكيميائي مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية وفاطمة عبد الرسول رئيس اللجنة النقابية كما حضر من وزارة العمل احمد محمود نائبا عن مدير مديرية العمل والدكتورة حنان خليل مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقاهرة والكيميائية سوسو محمد صبري من مكتب السلامة والصحة المهنية من فرع النزهة وعدد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها.

بدأت الندوة بتوزيع برنامج وبروشمور الندوة والذى أعده فريق من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية تلى ذلك  كلمة الافتتاح التي القاها الدكتور محمد شربي حيث رحب بالحضور، مشيرا إلى أهمية السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات التي هي ركائز ودعائم التنمية في أي منشأة .

أعقب ذلك إلقاء محاضرتين الأولى بعنوان "تجنب المخاطر في بيئة العمل" القتها الكيميائية سوسو محمد صبري وتحدثت فيها عن تعريفات وأهداف السلامة والصحة المهنية كما تحدثت عن مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها

 وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان " الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل" القاها الكيميائي مصطفى الوشاحى تحدث فيها عن أهمية دراسة الكوارث الطبيعية في مصر والأحزمة الزلزالية في العالم كما أشار في حديثة إلى استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوي لمجابهة الكوارث الطبيعية.

وفى ختام الندوة وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي قدم الدكتور محمد شربي درع الشركة إلي أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة وتسلمه بالنيابة عنه أحمد محمود مدير مكتب مدير المديرية كما تم تقديم شهادات تقدير للمدعوين من وزارة العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية فرع النزهة تقديرا على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

بيراميدز يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي للاهلي

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

ترشيحاتنا

مازدا وهوندا| قائمة بـ 5 سيارات يابانية اعتمادية جديدة في مصر.. صور

دونالد ترامب يصف مرشحًا لرئاسة أمريكا بـ الخائن.. ماذا يحدث؟

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

في يوم الانقلاب الصيفي.. إدفو والمعابد المصرية القديمة تشهد ظاهرة فلكية وقت الظهيرة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ