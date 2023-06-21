ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوي عن "تجنب المخاطر في بيئة العمل "

أقامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع مديرية العمل بوزارة العمل ندوة توعوية بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل"، وأقيمت الندوة بمركز التدريب الداخلي بشركة الميناء حيث شارك فى تنظيمها الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية.

يأتي ذلك تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها والحفاظ على سلامة المنشآت.

حضر الندوة الدكتور محمد شربي رئيس قطاع السلامة والجودة والكيميائي مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية وفاطمة عبد الرسول رئيس اللجنة النقابية كما حضر من وزارة العمل احمد محمود نائبا عن مدير مديرية العمل والدكتورة حنان خليل مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقاهرة والكيميائية سوسو محمد صبري من مكتب السلامة والصحة المهنية من فرع النزهة وعدد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها.

بدأت الندوة بتوزيع برنامج وبروشمور الندوة والذى أعده فريق من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية تلى ذلك كلمة الافتتاح التي القاها الدكتور محمد شربي حيث رحب بالحضور، مشيرا إلى أهمية السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات التي هي ركائز ودعائم التنمية في أي منشأة .

أعقب ذلك إلقاء محاضرتين الأولى بعنوان "تجنب المخاطر في بيئة العمل" القتها الكيميائية سوسو محمد صبري وتحدثت فيها عن تعريفات وأهداف السلامة والصحة المهنية كما تحدثت عن مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان " الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل" القاها الكيميائي مصطفى الوشاحى تحدث فيها عن أهمية دراسة الكوارث الطبيعية في مصر والأحزمة الزلزالية في العالم كما أشار في حديثة إلى استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوي لمجابهة الكوارث الطبيعية.

وفى ختام الندوة وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي قدم الدكتور محمد شربي درع الشركة إلي أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة وتسلمه بالنيابة عنه أحمد محمود مدير مكتب مدير المديرية كما تم تقديم شهادات تقدير للمدعوين من وزارة العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية فرع النزهة تقديرا على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي.