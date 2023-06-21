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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"فطارك معانا يوم عرفة".. مبادرة لتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة بالوادي الجديد

جانب من المبادره
جانب من المبادره

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن بدء فرق «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» اليوم الأربعاء، أولى قوافل مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» لتوزيع 2 كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع بمعظم محافظات الجمهورية، على أن يتم بدء التوزيع في محافظات الوجة القبلي بدءاً من غد الخميس.

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة تأتي تكليلًا للتعاون المثمر مع بيت الزكاة والصدقات المصري، مشيرًا إلى الدعم المتواصل الذي تتلقاه المحافظة نتاجًا لهذا التعاون في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن الحالات المستحقة من خلال توفير المساعدات الغذائية والعينية.

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وأعرب الزملوط عن خالص شكره و تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه إطلاق مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» من المحافظة لأول مرة، لتوزيع اللحوم للأسر المستحقة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لتوفير العجول اللازمة للمبادرة من مربّي الثروة الحيوانية بالمحافظة؛ لتنشيط السوق المحلي ودعم المربين.

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