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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم فتح تحقيق بشأن إشعال المستوطنين النار بالمنازل في ترمسعيا

المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليث أفيخاي أدرعي

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدراعي، اليوم الأربعاء، أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقًا في حادث إقدام إسرائيليين على إشعال النار في ممتلكات لفلسطينيين في ترمسعيا.

هاجم المستوطنون الإسرائيليون، اليوم الأربعاء، قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 12 آخرون وإحراق أكثر من 30 منزلا و60 مركبة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني عمر أبو القطين ذو الـ 27 عاما، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم، بوصول الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وصرح رئيس البلدية لافي أديب لـ"وفا"، بأن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة، ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، وإحراق 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة، مضيفاً أن مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات، ما أدى إلى احراق المحاصيل الزراعية، ولا تزال النيران مشتعلة حتى اللحظة.

وطالب أديب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينين، مشيرا إلى أن البلدة محاطة بعدد من البؤر الاستيطانية، وتتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين.

وبحسب أقوال شهود عيان، أطلق عدد من المستوطنين الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وصرحت جميعة الهلال الأحمر لـ"وفا"، بأن عددا من المستوطنين منعوا مركبات الإسعاف من الوصول للبلدة، لإسعاف المصابين.

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