نائب رئيس بعثة التضامن: 9 وعاظ للتثقيف والرد على أسئلة الحجاج

أكد محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادى الجديد، نائب رئيس بعثة الحج الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي ، على أهمية تثقيف الحجاج بمناسك الحج والمحظورات حتى لا يقع الحاج فى أخطاء .

وأوضح منير أن هناك وعاظا وواعظات ضمن أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى ويقومون بدور مهم فى عقد اللقاءات والمحاضرات والندوات يوميا، والرد على أسئلة واستفسارات الحجاج .

واصل وعاظ وواعظات بعثة التضامن الاجتماعي، تثقيف الحجاج من خلال تكثيف الندوات الدينية واللقاءات والمحاضرات لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية وتهيئتهم لأداء فريضة الحج .

من جانب آخر يجيب الوعاظ والواعظات على كافة الأسئلة التى يطرحها الحجاج، بالإضافة الى تكرار شرح مناسك الحج والعمرة .



الجدير بالذكر يرافق بعثة وزارة التضامن الاجتماعي نحو 9 وعاظ وواعظات، بينهم 6 من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء، بالإضافة إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ومستشار برنامج وعي بالوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعرالمقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

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