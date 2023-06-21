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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ السويس: رعاية قسطرة القلب أصبحت على أعلى مستوى

اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن المخازن الاستراتيجية في السويس كانت متردية، وأن الوضع كان صعب، ويجعل الكل يبكي.

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وأضاف محافظ السويس، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تطوير طريق المنطقة اللوجستية لتسهيل حركة الوصول إليها.

ولفت إلى أن قطاع الصحة في السويس كان مترديا ويوجد بها مستشفى عام واحد فقط، وكان هناك 127 سريرًا متاحًا فقط في الرعاية المركزية بمستشفى السويس.

وأشار إلى أنه تم تطوير المستشفيات، وتم توفير أجهزة حديثة، وأنه تم عمل قسطرة  لعدد كبير من المواطنين بالمجان، وتم إجراء ألف جراحة قسطرة قلب مجانًا للمواطنين.

وتابع أن رعاية قسطرة القلب الآن في السويس أصبحت على أعلى مستوي، وكفاءة، وأن السويس لا يوجد بها أي شخص بقوائم الانتظار.

وأوضح أن العمل مستمر، وأن الجميع في السويس يسعى لـ الأفضل، وتقديم الأفضل لـ أهالي السويس.

 

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