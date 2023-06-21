نزل 10 جنيه | السويس تتحدى أسعار البصل .. فيديو

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أنه يوجه التحية لتجار السويس لدورهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، موضحًا أن التجار تتفاهم مع المحافظة ويتم توفير السلع بـ أسعار مخفضة من أجل المواطنين.

وأضاف محافظ السويس، خلال حواره ببرنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سعر اللحوم كانت قد وصلت لـ 120 جنيه، في وقت سابق، وبعد التدخل تم توفير اللحوم بـ 90 جنيه.

من 16 لـ 6 جنيه

ولفت إلى أن سعر البصل كان قد وصل لـ 16 جنيه، وبعد التواصل مع التجار، و أصحاب التصدير، تم توفير البصل بالأسواق بـ 6 جنيهات، أي أن هناك انخفاض 10 جنيهات.