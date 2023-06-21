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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوقت ينتهي .. أمريكا تعلن موعد نفاد الأكسجين من غواصة تيتانيك المفقودة

أمريكا تعلن موعد
أمريكا تعلن موعد نفاد الأكسجين من غواصة "تيتانيك" المفقودة

قال خفر السواحل الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن إمدادات الأكسجين على غواصة “تيتانيك” المفقودة ستنفد في الساعة 7:08 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أكدت مواصفات “أوشيانجيت” لغواصة “تيتان” أنها مجهزة بـ 96 ساعة من الأكسجين.

وأكد خفر السواحل الأمريكي، أن رجال الإنقاذ لديهم 41 ساعة متبقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، نقلا عن الخبير ديفيد جالو، بأن سبب اختفاء غواصة “تيتانيك” في المحيط الأطلسي، قد يكون نتيجة انفجار في الطبقات الوسطى من المياه.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز”، قال جالو إنه من المستبعد أن يكون الحادث قد وقع في قاع المحيط، حيث يرى أن الغوص إلى القاع يستغرق ساعتين، بينما فقد الاتصال بالغواصة بعد حوالي ساعة وخمس وأربعين دقيقة عند غمر المياه لجهاز الاتصال.

وأضاف: "إذا لم يكونوا موجودين في موقع الحادث، فهذا يعني أن شيئا ما قد حدث في الطبقات الوسطى من الماء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء أو الاتصالات اللاسلكية".

وأشار جالو، إلى أن الانفجار قد يكون "مرعبا"، إذا كان هذا السيناريو صحيحا، فيجب حسبه أن تكون غواصة الأعماق قريبة من آخر مكان أرسلت فيه إشارة إلى السطح.

من جانبه، قال ممثل لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يراقب عمليات البحث عن غواصة “تيتانيك” المفقودة في المحيط الأطلسي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أكد ممثل الإدارة الأمريكية، أن "البيت الأبيض يتلقى تحديثات منتظمة من خفر السواحل ويراقب عمليات البحث عن كثب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي، جون موجير، إن مصدر الضجيج في منطقة البحث عن غواصة “تيتانيك” المفقودة، لا يزال مجهولا.

خفر السواحل الأمريكي يعلن استمرار البحث عن الغواصة المفقودة دون نتائج

سيناريوهات مرعبة تواجه ركاب الغواصة المفقودة قرب حطام تيتانيك.. فيديو

وقال موجير، لشبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية: "لا نعرف مصدر هذه الضجيج… كان هناك العديد من الأجسام المعدنية على حطام سفينة تيتانيك، ما أدى إلى سماع ضوضاء”.

خفر السواحل الأمريكي الأكسجين

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