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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تواصل مسلسل الزلّات | تامر أمين يهاجم شيرين بسبب تصريح المايوه

تامر أمين و شيرين
تامر أمين و شيرين عبدالوهاب

هاجم الإعلامي تامر أمين المطربة شيرين عبد الوهاب بسبب تعليق ساخر قالته على المسرح في إحدى الحفلات في المملكة العربية السعودية.

 تامر أمين : ما قالته شيرين عبدالوهاب لا يتناسب إطلاقًا مع المكان الذي يقام فيه الحفل

 

وأضاف تامر أمين خلال  تقديمه برنامجه " آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن شيرين عبد الوهاب تمتلك موهبة عظيمة وصوتًا رائعًا، إلا أنها تصر على إفساد هذه الموهبة بتعليقاتها الغريبة، مؤكداً أن الفنانة شيرين عبدالوهاب مصرة على مواصلة مسلسل الزلات والغلطات بنجاح ساحق.

وأشار تامر أمين إلى أن شيرين عبد الوهاب  أثناء دخولها المسرح في حفل لها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قالت "الجو حر أوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايوه".

وأضاف، أن ما قالته شيرين عبدالوهاب لا يتناسب إطلاقًا مع المكان الذي يقام فيه الحفل، فهي لم تكن على مسرح في  لندن، رغم أن هذا التعليق لا يجب أن يقال على الإطلاق، لكن كونه في مدينة جدة في السعودية فهو ليس مكانه المناسب.

 

 

شيرين شيرين عبد الوهاب المملكة العربية السعودية لندن مدينة جدة

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