269 حالة تصالح على مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، على 3 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة رأس سدر "نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر 269 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

فودة يصدق علي التصالح