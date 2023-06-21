عضو بـ«صحة الشيوخ» يكشف أسباب هجرة الأطباء .. فيديو

قال الدكتور محمد صلاح البدرى عضو لجنة الصحة مجلس الشيوخ، إنه يوجد عزوف من شباب الأطباء تجاه الالتحاق بالعمل الحكومي في مصر.



وأضاف محمد صلاح البدرى، خلال حواره مع برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، أنه تقدم باقتراح برغبة لدراسة تحسين أحوال الأطباء.

الأسباب الرئيسية

وتابع عضو لجنة الصحة مجلس الشيوخ، أن الأسباب الرئيسية لهجرة الأطباء للخارج هو المال حتى عام 2015 ، خاصة السفر لدول الخليج.

وأضاف عضو صحة الشيوخ: بعد 2015 ، الاطباء تغيرت طريقة تفكيرهم تجاه السفر، حيث إنه مستقبله مخطط فى الخارج حتى سنوات طويلة، بعد ما يحدث فى مصر حيث إن الطبيب لا يعرف مستقبله غدًا.